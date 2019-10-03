Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марио Бин

    Тренер
    Имя Марио
    Фамилия Бин
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 11 декабря 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АПОЭЛ 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.10.2019 Севилья 1 : 0 АПОЭЛ
    24.10.2019 Карабах 2 : 2 АПОЭЛ
    07.11.2019 АПОЭЛ 2 : 1 Карабах
    28.11.2019 Дюделанж 0 : 2 АПОЭЛ
    12.12.2019 АПОЭЛ 1 : 0 Севилья
    • Читайте нас: 
    11