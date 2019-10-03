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    Марио Бин - статистика

    Тренер
    Имя Марио
    Фамилия Бин
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 11 декабря 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    АПОЭЛ 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.10.2019 Севилья 1 : 0 АПОЭЛ
    24.10.2019 Карабах 2 : 2 АПОЭЛ
    07.11.2019 АПОЭЛ 2 : 1 Карабах
    28.11.2019 Дюделанж 0 : 2 АПОЭЛ
    12.12.2019 АПОЭЛ 1 : 0 Севилья
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