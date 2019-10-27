Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 27 октября 2019
Аякс
27.10.2019, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
4 : 0
Завершен
Фейеноорд
2'
Х. Зиеш
7'
Н. Тальяфико
37'
Д. Нерес
40'
Д. ван де Бек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фейеноорд
ГОЛ! 4:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
С. Дест
40'
ГОЛ! 3:0!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Тадич
37'
ГОЛ! 2:0!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Д. Нерес
7'
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Тадич
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
3-2-2-3
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
6
Мартинес
3
Тальяфико
8
Дест
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
10
Промес
7
Нерес
3-2-1-2
1
Вермеер
2
Карсдорп
31
Боттегин
5
Хапс
8
Фер
21
Торнстра
23
Бергейс
7
Нарсинг
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
52
Закария Лабиад
АП
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
22
Ник Марсман
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
52
Закария Лабиад
АП
4
Эдсон Альварес
ОП
14
Бруну Варела
ВР
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Фейеноорд
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+