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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 27 января 2019
Фейеноорд
27.01.2019, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
6 : 2
Завершен
Аякс
16'
Й. Торнстра
31'
С. Бергейс
42'
Р. ван Перси
56'
Р. ван Перси
75'
Т. Вилена
84'
Я. Аюб
8'
Л. Шоне
33'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Аякс
ГОЛ! 6:2!
Я. Аюб
Пас отдал
Н. Йоргенсен
84'
ГОЛ! 5:2!
Т. Вилена
Пас отдал
Й. Торнстра
75'
ГОЛ! 4:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Бергейс
56'
ГОЛ! 3:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Й. Торнстра
42'
33'
ГОЛ! 2:2!
Х. Зиеш
ГОЛ! 2:1!
С. Бергейс
Пас отдал
Й. Торнстра
31'
ГОЛ! 1:1!
Й. Торнстра
Пас отдал
С. Бергейс
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Хаким Зиеш
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Фейеноорд
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
18
Вацлав Черны
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-1-3-2
1
Вермеер
31
Боттегин
4
ван Бик
6
Сент-Джуст
21
Торнстра
23
Бергейс
52
Вилена
8
Класи
32
ван Перси
8
Ларссон
4-4-1-1
24
Онана
3
Мазрауи
16
Магальян
4
де Лигт
17
Блинд
21
де Йонг
6
ван де Бек
20
Шоне
22
Зиеш
10
Тадич
9
Дольберг
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
31
Константинос Лампру
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
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