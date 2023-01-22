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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 22 января 2023
Фейеноорд
22.01.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
34'
И. Пайшао
71'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Аякс
90'
+2
Замена
О. Вейндал
️️️️
Х. Тимбер
Замена
К. Тимбер
️️️️
С. Шиманьски
81'
Замена
У. Идрисси
️️️️
А. Джаханбакш
81'
80'
Желтая карточка
Д. Классен
Желтая карточка
М. Виффер
79'
Замена
С. Хименес
️️️️
И. Пайшао
74'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
Данило
74'
72'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергейс
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
С. Бергвейн
Желтая карточка
М. Хольмгрен-Педерсен
60'
Желтая карточка
О. Кекчю
55'
46'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Ф. Консейсау
39'
Желтая карточка
Э. Альварес
ГОЛ! 1:0!
И. Пайшао
Пас отдал
К. Хартман
34'
24'
Желтая карточка
Х. Тимбер
Желтая карточка
А. Джаханбакш
24'
8'
Желтая карточка
К. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
14
Пайшао
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
90
Данило
3-1-2-3-1
28
Рульи
3
Санчес
12
Тимбер
3
Бейсси
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
7
Консейсау
18
Классен
10
Тадич
20
Кудус
17
Шиманьски
23
Тимбер
23
Тимбер
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
11
Идрисси
11
Идрисси
11
Джаханбакш
90
Данило
24
Дилросун
24
Дилросун
90
Данило
14
Пайшао
29
Хименес
29
Хименес
14
Пайшао
12
Тимбер
5
Вейндал
5
Вейндал
12
Тимбер
7
Консейсау
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Консейсау
23
Бергейс
9
Бробби
9
Бробби
23
Бергейс
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
21
Киан Фитц-Джим
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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