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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 07 февраля 2016
Аякс
07.02.2016, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 1
Завершен
Фейеноорд
21'
А. Юнес
65'
Р. Базур
65'
Р. Базур
13'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фейеноорд
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Р. Базур
81'
Замена
В. Фишер
️️️️
А. Юнес
76'
68'
Желтая карточка
К. Вермеер
ГОЛ! 3:1!
Р. Базур
65'
ГОЛ! 2:1!
Р. Базур
65'
62'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
Желтая карточка
Н. Виргевер
60'
Желтая карточка
Р. Базур
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Юнес
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Торнстра
Замена
Н. Виргевер
️️️️
Х. Ридевальд
11'
Желтая карточка
Л. Шоне
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Фейеноорд
18
Микел Нелом
ЦЗ
3-1-3-3
24
Силлессен
35
Дийкс
34
Велтман
3
ван дер Хоорн
44
Ридевальд
23
Базур
8
Гудель
20
Шоне
18
Классен
8
Юнес
21
Эль-Гази
3-1-2-1
1
Вермеер
2
Карсдорп
4
ван Бик
5
Конголо
21
Торнстра
7
Кейт
52
Вилена
7
Басачикоглу
44
Ридевальд
24
Виргевер
24
Виргевер
44
Ридевальд
23
Базур
6
ван де Бек
6
ван де Бек
23
Базур
8
Юнес
7
Фишер
7
Фишер
8
Юнес
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
18
Микел Нелом
ЦЗ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Остались в запасе
18
Микел Нелом
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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