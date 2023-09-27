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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 27 сентября 2023
Аякс
27.09.2023, среда, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
0 : 4
Завершен
Фейеноорд
9'
С. Хименес
18'
С. Хименес
37'
И. Пайшао
59'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Фейеноорд
88'
Замена
О. Лингр
️️️️
К. Тимбер
88'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Л. Гертрейда
82'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
82'
Замена
А. Уэда
️️️️
К. Стенгс
Замена
Г. Авила
️️️️
С. Фос
81'
Замена
️️️️
К. Форбш
81'
Желтая карточка
Б. Бробби
80'
Желтая карточка
С. Фос
66'
59'
ГОЛ! 0:4!
С. Хименес
Пас отдал
К. Тимбер
55'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
Я. Минте
Замена
Ч. Акпом
️️️️
А. Салах-Эддин
55'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Б. Соса
46'
45'
+6
Желтая карточка
С. Хименес
42'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
Желтая карточка
К. Тэйлор
42'
37'
ГОЛ! 0:3!
И. Пайшао
Пас отдал
С. Хименес
Замена
Д. Ренш
️️️️
А. Гаеи
32'
18'
ГОЛ! 0:2!
С. Хименес
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Пас отдал
К. Тимбер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гортер
3
Соса
6
Шутало
21
Хато
3
Гаеи
55
Фос
8
ван ден Бомен
24
Тэйлор
23
Бергейс
9
Форбш
9
Бробби
4-2-3-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
23
Тимбер
27
Виффер
14
Стенгс
11
Минте
14
Пайшао
29
Хименес
3
Соса
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
3
Соса
3
Гаеи
2
Ренш
2
Ренш
3
Гаеи
55
Фос
13
Авила
13
Авила
55
Фос
Салах-Эддин
29
Акпом
29
Акпом
Салах-Эддин
23
Тимбер
32
Лингр
32
Лингр
23
Тимбер
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
2
Гертрейда
11
Минте
6
Зерруки
6
Зерруки
11
Минте
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
14
Стенгс
18
Уэда
18
Уэда
14
Стенгс
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Морис Стейн
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Дживай Захиэль
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
22
Мика Годтс
ЛВ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Микки ван Сас
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
8
Дживай Захиэль
ЦП
44
Лео Сауэр
ЛВ
Главный тренер
Морис Стейн
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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