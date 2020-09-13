Морис Стейн

Маурис Стейн
Тренер
|Имя
|Маурис
|Фамилия
|Стейн
|Команда
|Венло
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|20 ноября 1973
|Имя
|Маурис
|Фамилия
|Стейн
|Команда
|Венло
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|20 ноября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Венло
|34
|6
|23
|5
|Дата
|Матч
|13.09.2020
|Эммен
|3 : 5
|Венло
|18.09.2020
|Венло
|1 : 1
|Утрехт
|26.09.2020
|Херенвен
|1 : 0
|Венло
|03.10.2020
|Венло
|1 : 2
|АДО Ден Хааг
|17.10.2020
|АЗ Алкмаар
|2 : 2
|Венло
|24.10.2020
|Венло
|0 : 13
|Аякс
|31.10.2020
|Гронинген
|2 : 1
|Венло
|07.11.2020
|Венло
|3 : 2
|Хераклес
|21.11.2020
|Виллем II
|2 : 1
|Венло
|28.11.2020
|Венло
|2 : 2
|Зволле
|05.12.2020
|РКС Ваалвейк
|3 : 2
|Венло
|13.12.2020
|Венло
|0 : 3
|Фейеноорд
|19.12.2020
|Венло
|1 : 2
|Твенте
|22.12.2020
|ПСВ
|4 : 1
|Венло
|10.01.2021
|Венло
|2 : 1
|Виллем II
|13.01.2021
|АДО Ден Хааг
|1 : 4
|Венло
|17.01.2021
|Венло
|1 : 1
|Херенвен
|24.01.2021
|Твенте
|0 : 1
|Венло
|27.01.2021
|Венло
|4 : 1
|Витесс
|30.01.2021
|Фортуна
|3 : 2
|Венло
|09.03.2021
|Венло
|0 : 1
|Спарта
|14.02.2021
|Утрехт
|3 : 1
|Венло
|20.02.2021
|Венло
|1 : 4
|АЗ Алкмаар
|27.02.2021
|Витесс
|4 : 1
|Венло
|06.03.2021
|Фейеноорд
|6 : 0
|Венло
|14.03.2021
|Венло
|1 : 3
|Фортуна
|21.03.2021
|Зволле
|2 : 1
|Венло
|03.04.2021
|Венло
|0 : 1
|Гронинген
|11.04.2021
|Венло
|0 : 2
|ПСВ
|24.04.2021
|Спарта
|2 : 0
|Венло
|01.05.2021
|Хераклес
|4 : 0
|Венло
|08.05.2021
|Венло
|3 : 3
|РКС Ваалвейк
|13.05.2021
|Аякс
|3 : 1
|Венло
|16.05.2021
|Венло
|0 : 4
|Эммен