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Главные новости
УЕФА возвращает юношескую сборную России, Зидан снова хочет тренировать и другие новости
09:44
Это'О посетит матч сборной России
09:36
Агент Малкома допустил возвращение бразильца в «Зенит»: «Он скучает по России»
01:44
Аршавин отреагировал на возвращение юношеских команд России к турнирам УЕФА
1
01:34
Осимхен может подать в суд на «Наполи»: его обидело видео в тиктоке
5
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09:20
Фото
Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами
09:00
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Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
08:50
«Ливерпуль» и «Сити» гонятся за новым трофеем, «Барса» стремится защитить титул – делайте ставки на матчи в новом туре «Конкурса прогнозов»
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08:30
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Легендарный Роналдо вновь женился – на шикарной бразильской модели
01:27
Экс-президент РФС назвал команду, которая показывает лучший футбол в РПЛ: это не «Краснодар»
01:19
Шунин рассказал, как Личка изменил стиль «Динамо»
01:12
Шунин обозначил задачи «Динамо» в этом сезоне
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01:04
Топ-10 лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo: есть представитель СССР
00:52
В Госдуме прокомментировали бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России
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00:41
Топ-10 вратарей мира в XXI веке по версии FourFourTwo
00:32
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Мальоркой» (2:2) и завтра может упустить лидерство
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00:31
Глушаков прокомментировал возвращение юношеских команд России к турнирам от УЕФА
00:18
Мостовой назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
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26 сентября
23:56
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) и вышел в 1/8 финала
23:45
Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Пройссен» (4:0) из третьей лиги
23:40
Серия А. «Ювентус» победил «Лечче» (1:0) и поднялся на второе место
22:59
Моуринью попросил «Рому» любой ценой подписать игрока «МЮ»
1
22:48
Экс-вратарь «Рубина»: «Друг назвал дебилом, когда узнал мою зарплату в «Факеле»
22:40
Обладатель «Золотого мяча» назначен советником Зеленского
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22:33
Филимонов назвал единственного вратаря из РПЛ, который его удивил
1
22:13
Спикер МИД России Захарова отреагировала на бойкот Англии турниров с участием юношеских команд из России
3
21:59
Экс-тренер «Спартака» назвал сильнейшего игрока в РПЛ
1
21:53
В сборной России прокомментировали допуск юношеских команд к международным турнирам
21:41
Ветеран «Спартака» назвал Дзюбу капризным ребенком
21:23
УЕФА добавит сборную России в отборочную группу юношеского Евро-2024 («Матч ТВ»)
21:09
Англия будет бойкотировать турниры с участием юношеских команд из России: официальное заявление
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20:55
Кавазашвили прошелся по Дзюбе за скандальные слова о Семаке
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20:47
Кобелев сравнил клуб РПЛ с лондонским «Арсеналом»
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Морис Стейн - новости
Тренер
Имя
Морис
Фамилия
Стейн
Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 ноября 1973
Статистика
Новости
17 сентября
20:13
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Сын тренера «Аякса» забил в ворота амстердамцев – смотрим реакцию отца
1
15 июня
07:41
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«Аякс» объявил о назначении нового тренера
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