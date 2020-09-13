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    Маурис Стейн - статистика

    Тренер
    Имя Маурис
    Фамилия Стейн
    Команда Венло
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 20 ноября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Венло 34 6 23 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.09.2020 Эммен 3 : 5 Венло
    18.09.2020 Венло 1 : 1 Утрехт
    26.09.2020 Херенвен 1 : 0 Венло
    03.10.2020 Венло 1 : 2 АДО Ден Хааг
    17.10.2020 АЗ Алкмаар 2 : 2 Венло
    24.10.2020 Венло 0 : 13 Аякс
    31.10.2020 Гронинген 2 : 1 Венло
    07.11.2020 Венло 3 : 2 Хераклес
    21.11.2020 Виллем II 2 : 1 Венло
    28.11.2020 Венло 2 : 2 Зволле
    05.12.2020 РКС Ваалвейк 3 : 2 Венло
    13.12.2020 Венло 0 : 3 Фейеноорд
    19.12.2020 Венло 1 : 2 Твенте
    22.12.2020 ПСВ 4 : 1 Венло
    10.01.2021 Венло 2 : 1 Виллем II
    13.01.2021 АДО Ден Хааг 1 : 4 Венло
    17.01.2021 Венло 1 : 1 Херенвен
    24.01.2021 Твенте 0 : 1 Венло
    27.01.2021 Венло 4 : 1 Витесс
    30.01.2021 Фортуна 3 : 2 Венло
    09.03.2021 Венло 0 : 1 Спарта
    14.02.2021 Утрехт 3 : 1 Венло
    20.02.2021 Венло 1 : 4 АЗ Алкмаар
    27.02.2021 Витесс 4 : 1 Венло
    06.03.2021 Фейеноорд 6 : 0 Венло
    14.03.2021 Венло 1 : 3 Фортуна
    21.03.2021 Зволле 2 : 1 Венло
    03.04.2021 Венло 0 : 1 Гронинген
    11.04.2021 Венло 0 : 2 ПСВ
    24.04.2021 Спарта 2 : 0 Венло
    01.05.2021 Хераклес 4 : 0 Венло
    08.05.2021 Венло 3 : 3 РКС Ваалвейк
    13.05.2021 Аякс 3 : 1 Венло
    16.05.2021 Венло 0 : 4 Эммен
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