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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 28 октября 2018
Аякс
28.10.2018, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
3 : 0
Завершен
Фейеноорд
41'
Х. Зиеш
80'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фейеноорд
ГОЛ! 2:0!
Д. Тадич
Пас отдал
Д. Нерес
80'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
50'
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
Л. Шоне
41'
14'
Желтая карточка
С. Бергейс
5'
Красная карточка
Д. Сент-Джуст
3'
Желтая карточка
Й. Торнстра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Фейеноорд
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
4-4-1-1
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
де Лигт
3
Мазрауи
20
Шоне
21
де Йонг
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
9
Дольберг
2-1-4-2
6
Сент-Джуст
31
Боттегин
21
Торнстра
8
Класи
23
Бергейс
52
Вилена
6
ван дер Хейден
32
ван Перси
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
52
Закария Лабиад
АП
31
Константинос Лампру
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Остались в запасе
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Яссин Аюб
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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