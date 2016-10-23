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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 23 октября 2016
Фейеноорд
23.10.2016, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
85'
Д. Кейт
85'
Э. Элиа
55'
К. Дольберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Аякс
ГОЛ! 2:1!
Э. Элиа
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кейт
85'
Замена
М. Крамер
️️️️
Я. ван дер Хейден
81'
79'
Замена
Р. Базур
️️️️
Х. Зиеш
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
78'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Б. Басачикоглу
71'
70'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
А. Юнес
69'
Замена
М. Дийкс
️️️️
Д. Синкгравен
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
66'
63'
Желтая карточка
Д. Классен
63'
Желтая карточка
Й. Велтман
Замена
Э. Элиа
️️️️
Й. Торнстра
60'
57'
Желтая карточка
Б. Траоре
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Дольберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Аякс
24
Андре Онана
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
3-1-4-2
25
Джонс
31
Боттегин
5
Конголо
2
Карсдорп
21
Торнстра
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
6
ван дер Хейден
7
Кейт
7
Басачикоглу
14
Йоргенсен
4-2-3-1
24
Онана
6
Санчес
34
Велтман
24
Виргевер
24
Синкгравен
22
Зиеш
20
Шоне
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
9
Дольберг
7
Басачикоглу
23
Бергейс
23
Бергейс
7
Басачикоглу
21
Торнстра
11
Элиа
11
Элиа
21
Торнстра
6
ван дер Хейден
29
Крамер
29
Крамер
6
ван дер Хейден
24
Синкгравен
35
Дийкс
35
Дийкс
24
Синкгравен
22
Зиеш
23
Базур
23
Базур
22
Зиеш
8
Юнес
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
8
Юнес
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
30
Пер Ханссон
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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