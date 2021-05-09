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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Аякс
Фейеноорд - Аякс: обзор матча 09 мая 2021
Фейеноорд
09.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 32 тур
0 : 3
Завершен
Аякс
21'
М. Сенеси (АГ)
67'
Р. Хапс (АГ)
79'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Аякс
79'
Желтая карточка
Л. Мартинес
79'
ГОЛ! 0:3!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Тадич
Замена
L. Pratto
️️️️
Б. Линссен
79'
76'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
О. Кекчю
73'
72'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Р. Гравенберх
72'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Д. Ренш
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Хапс
Замена
Р. Хапс
️️️️
Р. Боженик
62'
Вторая желтая
Т. Маласья
60'
46'
Замена
М. Кудус
️️️️
С. Аллер
46'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Н. Мазрауи
Пенальти не реализован!
Л. Фер
45'
+2
45'
+1
Красная карточка
Э. Альварес
44'
Желтая карточка
Э. Альварес
Желтая карточка
Т. Маласья
38'
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Сенеси
Желтая карточка
Л. Фер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Бейлов
3
Маласья
31
Боттегин
5
Сенеси
2
Гертрейда
8
Фер
6
Кекчю
10
Тейшейра
17
Синистерра
30
Линссен
9
Боженик
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
3
Мазрауи
6
Мартинес
2
Ренш
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
30
Линссен
12
12
30
Линссен
9
Боженик
5
Хапс
5
Хапс
9
Боженик
6
Кекчю
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
6
Кекчю
8
Гравенберх
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
8
Гравенберх
3
Мазрауи
4
Схюрс
4
Схюрс
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Клайбер
2
Клайбер
2
Ренш
22
Аллер
20
Кудус
20
Кудус
22
Аллер
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
Остались в запасе
Фейеноорд
Аякс
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Фейеноорд - Аякс
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
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