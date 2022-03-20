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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 20 марта 2022
Аякс
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
3 : 2
Завершен
Фейеноорд
24'
С. Аллер
78'
Д. Тадич
86'
Антони
8'
Л. Синистерра
28'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Фейеноорд
Вторая желтая
Антони
90'
+5
Замена
П. Схюрс
️️️️
Л. Мартинес
90'
+1
Желтая карточка
Антони
88'
ГОЛ! 3:2!
Антони
Пас отдал
Н. Тальяфико
86'
83'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Синистерра
ГОЛ! 2:2!
Д. Тадич
78'
76'
Замена
Б. Линссен
️️️️
С. Дессер
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергейс
69'
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Блинд
69'
63'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Й. Торнстра
Замена
Д. Классен
️️️️
Э. Альварес
46'
28'
ГОЛ! 1:2!
Г. Тил
Пас отдал
С. Дессер
ГОЛ! 1:1!
С. Аллер
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Синистерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Онана
17
Блинд
6
Мартинес
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
4-2-3-1
1
Марсиано
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
17
Нелсон
20
Тил
17
Синистерра
9
Дессер
17
Блинд
3
Тальяфико
3
Тальяфико
17
Блинд
6
Мартинес
4
Схюрс
4
Схюрс
6
Мартинес
4
Альварес
18
Классен
18
Классен
4
Альварес
23
Бергейс
9
Бробби
9
Бробби
23
Бергейс
17
Синистерра
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Синистерра
21
Торнстра
20
Хендрикс
20
Хендрикс
21
Торнстра
9
Дессер
30
Линссен
30
Линссен
9
Дессер
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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