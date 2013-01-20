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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Фейеноорд
Аякс - Фейеноорд: обзор матча 20 января 2013
Аякс
20.01.2013, воскресенье, 17:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фейеноорд
7'
В. Фишер
40'
В. Фишер
62'
К. Эриксен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Фейеноорд
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
84'
79'
Желтая карточка
Т. Вилена
Замена
Э. Эно
️️️️
Д. Бурригтер
77'
77'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
Л. Иммерс
Замена
Й. Велтман
️️️️
Л. Шоне
68'
67'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Й. Матейсен
65'
Пенальти не реализован!
Л. Иммерс
Вторая желтая
Р. ван Рейн
64'
63'
Замена
А. Ачахбар
️️️️
Р. Схакен
ГОЛ! 3:0!
К. Эриксен
62'
Замена
Р. Бабел
️️️️
В. Фишер
61'
44'
Желтая карточка
Д. Янмат
ГОЛ! 2:0!
В. Фишер
40'
Желтая карточка
Р. ван Рейн
37'
Желтая карточка
С. Де Йонг
28'
ГОЛ! 1:0!
В. Фишер
Пас отдал
С. Де Йонг
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ПЗ
24
Кристиан Эриксен
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Сим Де Йонг
ПП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Стефан де Врей
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
20
Рубен Схакен
ЛВ
52
Тонни Вилена
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
99
Гуйон Фернандес
ЦФ
4-4-2
1
Вермеер
17
Блинд
23
Алдервейрелд
4
Мойсандер
16
ван Рейн
24
Эриксен
29
Поульсен
20
Шоне
6
Де Йонг
7
Фишер
11
Бурригтер
4-3-2-1
1
Мюлдер
22
Янмат
4
Матейсен
4
Мартинс-Инди
6
де Врей
52
Вилена
10
Иммерс
8
Класи
14
Бутьюс
20
Схакен
9
Пелле
20
Шоне
34
Велтман
34
Велтман
20
Шоне
11
Бурригтер
21
Эно
21
Эно
11
Бурригтер
7
Фишер
8
Бабел
8
Бабел
7
Фишер
4
Матейсен
25
Вормер
25
Вормер
4
Матейсен
20
Схакен
29
Ачахбар
29
Ачахбар
20
Схакен
10
Иммерс
99
Фернандес
99
Фернандес
10
Иммерс
Остались в запасе
Аякс
Фейеноорд
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Аякс - Фейеноорд
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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