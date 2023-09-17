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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Бешикташ
Трабзонспор - Бешикташ: обзор матча 17 сентября 2023
Трабзонспор
17.09.2023, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Бешикташ
29'
П. Онуачу
41'
Т. Бакасетас
61'
Э. Вишча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Бешикташ
90'
+4
Желтая карточка
В. Розье
Желтая карточка
Т. Бакасетас
90'
+4
Желтая карточка
Э. Дестан
86'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Э. Барди
85'
80'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
С. Учан
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Э. Вишча
72'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Э. Эльмали
72'
67'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Рашица
ГОЛ! 3:0!
Э. Вишча
Пас отдал
Трезеге
61'
Желтая карточка
Э. Эльмали
57'
Желтая карточка
Б. Менди
52'
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
48'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Омюр
46'
46'
Замена
А. Масуаку
️️️️
О. Булут
46'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Д. Тосун
46'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
А. Ребич
ГОЛ! 2:0!
Т. Бакасетас
41'
ГОЛ! 1:0!
П. Онуачу
Пас отдал
Э. Барди
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Батиста Менди
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
32
Бенкович
8
Айдын
3
Менди
33
Омюр
9
Бакасетас
10
Барди
10
Вишча
30
Онуачу
2-5-2-1
34
Гюнок
19
Розье
25
Колли
6
Булут
8
Хаджиахметович
83
Фернандеш
48
Учан
20
Уйсал
7
Рашица
9
Ребич
23
Тосун
17
Эльмали
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
17
Эльмали
10
Вишча
3
Эздемир
3
Эздемир
10
Вишча
10
Барди
11
Фонтас
11
Фонтас
10
Барди
33
Омюр
7
Трезеге
7
Трезеге
33
Омюр
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
6
Булут
26
Масуаку
26
Масуаку
6
Булут
7
Рашица
18
Геззаль
18
Геззаль
7
Рашица
48
Учан
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
48
Учан
9
Ребич
11
Мюлека
11
Мюлека
9
Ребич
23
Тосун
9
Абубакар
9
Абубакар
23
Тосун
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
99
Tonio Teklić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
14
Жан Онана
ОП
34
Эге Тикназ
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
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