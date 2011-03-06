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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 06 марта 2011
Бешикташ
06.03.2011, воскресенье, 20:00
Турция. Супер-Лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
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0
0
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0
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
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3 : 0
08.11.2026
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05.11.2026
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Турция. Суперлига, 10 тур
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2 : 2
01.11.2026
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2 : 0
26.10.2026
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22.10.2026
Кристал Пэлас
Трабзонспор
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- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
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Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
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