14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» примет «Тоттенхэм». Матч на «Сити Граунд» важен для обеих команд: хозяева ведут борьбу за сохранение места в лиге, тогда как гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Турнирная мотивация и текущая форма соперников обещают динамичную и насыщенную игру.
«Ноттингем Форест»
Команда располагается на 17 месте, имея 15 очков после 15 туров. Поражение от «Эвертона» подчеркнуло нестабильность результатов, однако в целом «Ноттингем Форест» сохраняет боеспособность. Коллектив регулярно забивает, но не отличается надежной обороной. При этом в домашних матчах команда часто навязывает борьбу фаворитам и уже не раз обыгрывала «Тоттенхэм» в последних сезонах.
«Тоттенхэм»
Лондонцы идут на 11 позиции с 22 очками. Победа над «Брентфордом» подтвердила, что команда постепенно набирает ход. «Тоттенхэм» стабильно забивает, в том числе в выездных матчах, однако оборона остается уязвимой – в среднем почти два пропущенных мяча за игру в последних турах. Это делает матчи команды результативными и непредсказуемыми.
Факты о командах
«Ноттингем Форест»
- Забивает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх
- Пропускает 6 голов за последние 5 встреч
- Забивал «Тоттенхэму» в 3 последних очных матчах
- Выиграл 2 из 3 последних домашних матчей против этого соперника
«Тоттенхэм»
- Забивает в 8 матчах подряд
- В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола
- Не проигрывает в 6 из 7 последних выездных матчей лиги
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних турах
Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»
Статистика указывает на высокую вероятность результативного матча. «Тоттенхэм» активнее в атаке и стабильно забивает, но «Ноттингем Форест» дома способен отвечать и регулярно находит свои моменты. С учетом проблем обеих команд в обороне оптимальным выглядит сценарий с голами, при небольшом преимуществе гостей по классу.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- «Тоттенхэм» не проиграет и тотал больше 1.5 – коэффициент 2.05