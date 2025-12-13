Введите ваш ник на сайте
«Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.95

13 декабря 2025 8:54
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
14 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Англия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» примет «Тоттенхэм». Матч на «Сити Граунд» важен для обеих команд: хозяева ведут борьбу за сохранение места в лиге, тогда как гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Турнирная мотивация и текущая форма соперников обещают динамичную и насыщенную игру.

«Ноттингем Форест»

Команда располагается на 17 месте, имея 15 очков после 15 туров. Поражение от «Эвертона» подчеркнуло нестабильность результатов, однако в целом «Ноттингем Форест» сохраняет боеспособность. Коллектив регулярно забивает, но не отличается надежной обороной. При этом в домашних матчах команда часто навязывает борьбу фаворитам и уже не раз обыгрывала «Тоттенхэм» в последних сезонах.

«Тоттенхэм»

Лондонцы идут на 11 позиции с 22 очками. Победа над «Брентфордом» подтвердила, что команда постепенно набирает ход. «Тоттенхэм» стабильно забивает, в том числе в выездных матчах, однако оборона остается уязвимой – в среднем почти два пропущенных мяча за игру в последних турах. Это делает матчи команды результативными и непредсказуемыми.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает 6 голов за последние 5 встреч
  • Забивал «Тоттенхэму» в 3 последних очных матчах
  • Выиграл 2 из 3 последних домашних матчей против этого соперника

«Тоттенхэм»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола
  • Не проигрывает в 6 из 7 последних выездных матчей лиги
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних турах

Личные встречи
38% (3)
0% (0)
63% (5)
8
Забитых мячей
14
1
В среднем за матч
1.75
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1 : 2
21.04.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
26.12.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Тоттенхэм
3 : 1
07.04.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
15.12.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Тоттенхэм
3 : 1
11.03.2023
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ноттингем Форест
2 : 0
09.11.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
28.08.2022
Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Тоттенхэм
3 : 1
24.09.2014
Ноттингем Форест
Показать все

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»

Статистика указывает на высокую вероятность результативного матча. «Тоттенхэм» активнее в атаке и стабильно забивает, но «Ноттингем Форест» дома способен отвечать и регулярно находит свои моменты. С учетом проблем обеих команд в обороне оптимальным выглядит сценарий с голами, при небольшом преимуществе гостей по классу.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • «Тоттенхэм» не проиграет и тотал больше 1.5 – коэффициент 2.05

1.95
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ноттингем Форест
18+
