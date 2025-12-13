14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» примет «Тоттенхэм». Матч на «Сити Граунд» важен для обеих команд: хозяева ведут борьбу за сохранение места в лиге, тогда как гости стремятся закрепиться в верхней половине таблицы. Турнирная мотивация и текущая форма соперников обещают динамичную и насыщенную игру.

«Ноттингем Форест»

Команда располагается на 17 месте, имея 15 очков после 15 туров. Поражение от «Эвертона» подчеркнуло нестабильность результатов, однако в целом «Ноттингем Форест» сохраняет боеспособность. Коллектив регулярно забивает, но не отличается надежной обороной. При этом в домашних матчах команда часто навязывает борьбу фаворитам и уже не раз обыгрывала «Тоттенхэм» в последних сезонах.

«Тоттенхэм»

Лондонцы идут на 11 позиции с 22 очками. Победа над «Брентфордом» подтвердила, что команда постепенно набирает ход. «Тоттенхэм» стабильно забивает, в том числе в выездных матчах, однако оборона остается уязвимой – в среднем почти два пропущенных мяча за игру в последних турах. Это делает матчи команды результативными и непредсказуемыми.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

Забивает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает 6 голов за последние 5 встреч

Забивал «Тоттенхэму» в 3 последних очных матчах

Выиграл 2 из 3 последних домашних матчей против этого соперника

«Тоттенхэм»

Забивает в 8 матчах подряд

В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола

Не проигрывает в 6 из 7 последних выездных матчей лиги

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних турах

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм»

Статистика указывает на высокую вероятность результативного матча. «Тоттенхэм» активнее в атаке и стабильно забивает, но «Ноттингем Форест» дома способен отвечать и регулярно находит свои моменты. С учетом проблем обеих команд в обороне оптимальным выглядит сценарий с голами, при небольшом преимуществе гостей по классу.

Рекомендованные ставки