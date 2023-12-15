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Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Ноттингем Форест - Тоттенхэм: обзор матча 15 декабря 2023
Ноттингем Форест
15.12.2023, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
45+2'
Ришарлисон
65'
Д. Кулушевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Тоттенхэм
90'
+9
Замена
А. Велис
️️️️
Д. Кулушевски
Желтая карточка
Г. Тоффоло
90'
88'
Замена
Эмерсон
️️️️
Х. Сон
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
О. Мангала
83'
Желтая карточка
Мурильо
82'
79'
Желтая карточка
Х. Сон
73'
Желтая карточка
Б. Дэвис
72'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Ришарлисон
70'
Красная карточка
И. Биссума
Замена
К. Вуд
️️️️
Ш. Куяте
68'
Замена
Данило
️️️️
В. Боли
68'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кулушевски
54'
Желтая карточка
П. Сарр
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Кулушевски
42'
Желтая карточка
И. Удогие
32'
Замена
О. Скипп
️️️️
Б. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Алехо Велис
ЦФ
10
Джейми Донли
ЦФ
3-4-2-1
30
Тернер
30
Боли
5
Мурильо
19
Ниахате
15
Тоффоло
8
Куяте
23
Мангала
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
19
Эланга
4-2-3-1
25
Викарио
23
Порро
4
Дэвис
21
Ромеро
13
Удогие
29
Сарр
28
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
47
Ришарлисон
30
Боли
8
Данило
8
Данило
30
Боли
23
Мангала
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
23
Мангала
8
Куяте
9
Вуд
9
Вуд
8
Куяте
7
Сон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
7
Сон
22
Джонсон
34
Скипп
34
Скипп
22
Джонсон
47
Ришарлисон
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
9
Велис
9
Велис
21
Кулушевски
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
24
Элфи Доррингтон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Джейми Донли
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ноттингем Форест - Тоттенхэм
2
1
4
Всего ударов по воротам
4
6
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
22
78
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
1
Нарушения
8
5
Офсайды
2
0
Количество передач
90
335
Сейвы
2
0
Точность передач %
60
89
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
0.16
1.02
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Сити Граунд
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