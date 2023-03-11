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Тоттенхэм - Ноттингем Форест
Тоттенхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 11 марта 2023
Тоттенхэм
11.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
19'
Г. Кейн
35'
Г. Кейн (П)
62'
Х. Сон
81'
Д. Уорролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ноттингем Форест
90'
+5
Пенальти не реализован!
А. Айю
Замена
П. Сарр
️️️️
О. Скипп
90'
+3
Желтая карточка
П. Хейбьерг
90'
+1
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Сон
84'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Ришарлисон
84'
81'
ГОЛ! 3:1!
Д. Уорролл
Пас отдал
А. Фелипе
73'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
К. Вуд
Желтая карточка
Э. Дайер
71'
Желтая карточка
О. Скипп
69'
67'
Замена
К. Вуд
️️️️
Б. Джонсон
67'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Р. Фройлер
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Ришарлисон
62'
55'
Желтая карточка
Р. Лоди
46'
Замена
А. Айю
️️️️
О. Мангала
46'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Лингард
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
35'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
П. Порро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Ромейн Мандл
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
12
George Shelvey
ЦФ
3-3-1-1-2
17
Форстер
21
Ромеро
2
Лангле
15
Дайер
4
Дэвис
34
Скипп
23
Порро
23
Хейбьерг
7
Сон
9
Кейн
47
Ришарлисон
4-1-3-2
1
Навас
92
Орье
6
Уорролл
18
Фелипе
6
Лоди
23
Мангала
19
Фройлер
26
Шелви
10
Гиббс-Уайт
77
Лингард
22
Джонсон
34
Скипп
29
Сарр
29
Сарр
34
Скипп
47
Ришарлисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
47
Ришарлисон
7
Сон
7
Моура
7
Моура
7
Сон
Вуд
3
Уильямс
3
Уильямс
Вуд
19
Фройлер
22
Йетс
22
Йетс
19
Фройлер
23
Мангала
24
Айю
24
Айю
23
Мангала
22
Джонсон
9
Вуд
9
Вуд
22
Джонсон
77
Лингард
17
Деннис
17
Деннис
77
Лингард
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
5
Иван Перишич
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ромейн Мандл
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Данило
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
George Shelvey
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
14
Ромейн Мандл
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
8
Данило
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
George Shelvey
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Тоттенхэм - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
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