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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Ноттингем Форест - Тоттенхэм: обзор матча 26 декабря 2024
Ноттингем Форест
26.12.2024, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
28'
Э. Эланга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Тоттенхэм
90'
+4
Вторая желтая
Д. Спенс
87'
Замена
И. Биссума
️️️️
Р. Дрэгушин
Замена
Р. Соса
️️️️
К. Хадсон-Одои
87'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
К. Вуд
87'
Замена
Ж. Силва
️️️️
М. Гиббс-Уайт
82'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Э. Андерсон
82'
81'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Х. Сон
81'
Замена
П. Порро
️️️️
И. Удогие
77'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
75'
Желтая карточка
Д. Спенс
Замена
Морато
️️️️
Э. Эланга
74'
Желтая карточка
Мурильо
65'
64'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
П. Сарр
64'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Р. Бентанкур
49'
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
Желтая карточка
Э. Андерсон
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эланга
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
28'
Желтая карточка
Р. Йетс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-2-3-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-2-3-2
17
Форстер
99
Спенс
3
Дрэгушин
13
Удогие
30
Бентанкур
29
Сарр
21
Кулушевски
22
Джонсон
7
Сон
14
Грей
19
Соланке
19
Эланга
5
Морато
5
Морато
19
Эланга
5
Андерсон
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
5
Андерсон
10
Гиббс-Уайт
20
Силва
20
Силва
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Соса
19
Соса
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
13
Удогие
23
Порро
23
Порро
13
Удогие
3
Дрэгушин
28
Биссума
28
Биссума
3
Дрэгушин
30
Бентанкур
15
Бергвалл
15
Бергвалл
30
Бентанкур
29
Сарр
10
Мэддисон
10
Мэддисон
29
Сарр
7
Сон
11
Вернер
11
Вернер
7
Сон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ноттингем Форест - Тоттенхэм
3
1
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
12
13
Офсайды
4
1
Количество передач
254
606
Сейвы
4
2
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.21
1.28
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Тоттенхэм
- : -
03.12.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
0 : 2
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сити Граунд
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