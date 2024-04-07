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Тоттенхэм - Ноттингем Форест
Тоттенхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 07 апреля 2024
Тоттенхэм
07.04.2024, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
15'
Мурильо (АГ)
52'
М. ван де Вен
58'
П. Порро
27'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Ноттингем Форест
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Б. Джонсон
89'
87'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Н. Уильямс
81'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Данило
81'
Замена
И. Сангаре
️️️️
Р. Йетс
78'
Желтая карточка
Данило
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
Д. Мэддисон
76'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Т. Вернер
76'
71'
Желтая карточка
Н. Уильямс
68'
Замена
Н. Домингес
️️️️
М. Гиббс-Уайт
68'
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Вуд
Желтая карточка
Р. Бентанкур
60'
ГОЛ! 3:1!
П. Порро
Пас отдал
Р. Бентанкур
58'
56'
Желтая карточка
М. Гиббс-Уайт
ГОЛ! 2:1!
М. ван де Вен
Пас отдал
Х. Сон
52'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
И. Биссума
46'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Сарр
46'
27'
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Эланга
Желтая карточка
Т. Вернер
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Мурильо
15'
14'
Желтая карточка
Р. Йетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
29
Сарр
7
Сон
10
Мэддисон
22
Джонсон
11
Вернер
4-1-2-2-1
26
Селс
3
Уильямс
12
Омобамиделе
5
Мурильо
34
Эйна
8
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
9
Вуд
29
Сарр
30
Бентанкур
30
Бентанкур
29
Сарр
28
Биссума
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
28
Биссума
11
Вернер
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
11
Вернер
10
Мэддисон
21
Кулушевски
21
Кулушевски
10
Мэддисон
22
Джонсон
18
Скарлетт
18
Скарлетт
22
Джонсон
3
Уильямс
29
Монтиэль
29
Монтиэль
3
Уильямс
22
Йетс
6
Сангаре
6
Сангаре
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
8
Данило
10
Рейна
10
Рейна
8
Данило
9
Вуд
27
Ориги
27
Ориги
9
Вуд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Ноттингем Форест
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
Главный тренер
Анге Постекоглу
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Тоттенхэм - Ноттингем Форест
2
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
12
Офсайды
2
2
Количество передач
651
367
Сейвы
6
5
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
1.46
1.55
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Новости команд
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