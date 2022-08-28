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Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Ноттингем Форест - Тоттенхэм: обзор матча 28 августа 2022
Ноттингем Форест
28.08.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Тоттенхэм
5'
Г. Кейн
81'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Тоттенхэм
90'
+1
Замена
Д. Спенс
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
С. Сарридж
️️️️
Б. Джонсон
90'
+1
Желтая карточка
Б. Джонсон
85'
Желтая карточка
Ш. Куяте
84'
83'
Замена
И. Биссума
️️️️
Д. Кулушевски
82'
Желтая карточка
Г. Кейн
81'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Ришарлисон
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Л. О'Брайен
75'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
С. Кук
75'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Р. Йетс
75'
74'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
И. Перишич
74'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Л. О'Брайен
73'
Замена
Э. Деннис
️️️️
Д. Лингард
69'
Желтая карточка
С. Маккена
61'
Желтая карточка
Д. Уорролл
58'
56'
Пенальти не реализован!
Г. Кейн
Желтая карточка
С. Кук
54'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Кулушевски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
4
Джек Коулбэк
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
3-2-3-2
1
Хендерсон
6
Уорролл
27
Кук
26
Маккена
15
Тоффоло
3
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
27
О'Брайен
22
Йетс
22
Джонсон
77
Лингард
4-2-3-1
1
Льорис
22
Эмерсон
6
Санчес
15
Дайер
4
Дэвис
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
21
Кулушевски
5
Перишич
7
Сон
9
Кейн
22
Йетс
8
Куяте
8
Куяте
22
Йетс
27
О'Брайен
19
Фройлер
19
Фройлер
27
О'Брайен
27
Кук
14
Авонийи
14
Авонийи
27
Кук
22
Джонсон
9
Сарридж
9
Сарридж
22
Джонсон
77
Лингард
17
Деннис
17
Деннис
77
Лингард
5
Перишич
30
Сессеньон
30
Сессеньон
5
Перишич
30
Бентанкур
99
Спенс
99
Спенс
30
Бентанкур
21
Кулушевски
28
Биссума
28
Биссума
21
Кулушевски
7
Сон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
7
Сон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ноттингем Форест - Тоттенхэм
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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