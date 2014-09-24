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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Ноттингем Форест
Тоттенхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 24 сентября 2014
Тоттенхэм
24.09.2014, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тоттенхэм - Ноттингем Форест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
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11.10.2026
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Информация о матче
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