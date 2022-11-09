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Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Ноттингем Форест - Тоттенхэм: обзор матча 09 ноября 2022
Ноттингем Форест
09.11.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
50'
Р. Лоди
57'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Тоттенхэм
90'
+4
Желтая карточка
Э. Дайер
87'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Сарридж
79'
Замена
М. Гиббс-Уайт
️️️️
Л. О'Брайен
79'
Замена
С. Кук
️️️️
Д. Лингард
78'
Вторая желтая
О. Мангала
75'
Желтая карточка
О. Мангала
68'
67'
Желтая карточка
И. Биссума
65'
Замена
Д. Спенс
️️️️
М. Доэрти
Желтая карточка
Д. Лингард
64'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Авонийи
62'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
С. Орье
62'
59'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Г. Кейн
59'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
О. Скипп
59'
Замена
Ришарлисон
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 2:0!
Д. Лингард
Пас отдал
С. Сарридж
57'
ГОЛ! 1:0!
Р. Лоди
Пас отдал
Д. Лингард
50'
46'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
П. Хейбьерг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Хеннесси
6
Лоди
6
Уорролл
30
Боли
92
Орье
23
Мангала
22
Йетс
27
О'Брайен
77
Лингард
9
Сарридж
14
Авонийи
3-3-2-1-1
17
Форстер
15
Дайер
6
Санчес
2
Лангле
2
Доэрти
34
Скипп
30
Сессеньон
23
Хейбьерг
28
Биссума
5
Перишич
9
Кейн
77
Лингард
27
Кук
27
Кук
77
Лингард
92
Орье
3
Уильямс
3
Уильямс
92
Орье
9
Сарридж
4
Коулбэк
4
Коулбэк
9
Сарридж
27
О'Брайен
10
Гиббс-Уайт
10
Гиббс-Уайт
27
О'Брайен
14
Авонийи
22
Джонсон
22
Джонсон
14
Авонийи
2
Доэрти
99
Спенс
99
Спенс
2
Доэрти
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
9
Кейн
17
Хиль
17
Хиль
9
Кейн
34
Скипп
21
Кулушевски
21
Кулушевски
34
Скипп
5
Перишич
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
5
Перишич
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Тоттенхэм
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Уго Льорис
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ноттингем Форест - Тоттенхэм
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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