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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Трабзонспор
Бешикташ - Трабзонспор: обзор матча 16 декабря 2018
Бешикташ
16.12.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
58'
О. Онази (АГ)
90+7'
М. Пектемек
45+1'
У. Родальега
47'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Трабзонспор
ГОЛ! 2:2!
М. Пектемек
90'
+7
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Перейра
Желтая карточка
Д. Эркин
78'
Желтая карточка
А. Льяич
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
О. Онази
58'
47'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
О. Онази
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Пас отдал
Х. Соса
Желтая карточка
Д. Токез
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
3
Адриано
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Трабзонспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
2-1-4-1-1
1
Кариус
3
Адриано
21
Вида
17
Медель
24
Токез
13
Хатчинсон
20
Уйсал
17
Ленс
22
Льяич
7
Куарежма
3-2-1-2
15
Туре
27
Перейра
57
Новак
7
Соса
12
Онази
97
Языджи
9
Нвакаеме
23
Родальега
Остались в запасе
Бешикташ
Трабзонспор
29
Толга Зенгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Бешикташ - Трабзонспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
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