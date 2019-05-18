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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Бешикташ
Трабзонспор - Бешикташ: обзор матча 18 мая 2019
Трабзонспор
18.05.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
53'
Ф. Новак
77'
Ю. Языджи
74'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Бешикташ
Желтая карточка
Ю. Языджи
90'
+3
Желтая карточка
В. Амири
90'
+1
Желтая карточка
Х. Соса
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Ю. Языджи
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
С. Кагава
Пас отдал
А. Льяич
72'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Новак
53'
15'
Желтая карточка
Д. Эркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Адриано
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Трабзонспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
3-2-1-2
5
Хосейни
57
Новак
27
Перейра
7
Соса
33
Омюр
97
Языджи
9
Нвакаеме
23
Родальега
4-1-1-1-2
1
Кариус
3
Адриано
21
Вида
77
Изима-Мирен
88
Эркин
17
Медель
13
Хатчинсон
22
Льяич
7
Куарежма
17
Йылмаз
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
15
Зарго Туре
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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