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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Бешикташ
Трабзонспор - Бешикташ: обзор матча 13 сентября 2020
Трабзонспор
13.09.2020, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 3
Завершен
Бешикташ
86'
А. Омюр
29'
Т. Бойд
64'
Б. Менса (П)
74'
J. Lens
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Бешикташ
ГОЛ! 1:3!
А. Омюр
Пас отдал
Г. Кампи
86'
Замена
A. Canbaz
️️️️
Гильерме
85'
81'
Замена
А. Юнер
️️️️
Т. Бойд
81'
Замена
А. Льяич
️️️️
Б. Менса
Замена
Э. Ие
️️️️
К. Экубан
78'
74'
ГОЛ! 0:3!
J. Lens
Пас отдал
Д. Токез
73'
Замена
J. Lens
️️️️
А. Хасич
72'
Замена
У. Найир
️️️️
К. Ларин
64'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Менса
Вторая желтая
Флавио
63'
50'
Замена
Д. Токез
️️️️
О. Озякуп
Замена
А. Дурсун
️️️️
К. Ахмет Черекчи
46'
Желтая карточка
Флавио
43'
39'
Желтая карточка
Велинтон
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
36'
34'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бойд
Пас отдал
А. Хатчинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
61
Серкан Асан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
12
Гильерме
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
91
Stiven Plaza
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Атакан Юнер
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
4-5-1
1
Чакир
61
Асан
37
Кампи
22
Черекчи
4
Тюркмен
6
Пармак
12
Гильерме
33
Омюр
81
Экубан
8
Флавио
9
Нвакаеме
3-4-3
30
Дестаноглу
23
Велинтон
21
Вида
21
Н'Сакаля
13
Хатчинсон
15
Озякуп
43
Менса
20
Уйсал
9
Ларин
19
Бойд
14
Хасич
81
Экубан
32
Ие
32
Ие
81
Экубан
22
Черекчи
77
Дурсун
77
Дурсун
22
Черекчи
12
Гильерме
38
38
12
Гильерме
19
Бойд
27
Юнер
27
Юнер
19
Бойд
14
Хасич
27
27
14
Хасич
15
Озякуп
24
Токез
24
Токез
15
Озякуп
43
Менса
22
Льяич
22
Льяич
43
Менса
9
Ларин
14
Найир
14
Найир
9
Ларин
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
91
Stiven Plaza
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
Главный тренер
Юнал Караман
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
91
Stiven Plaza
ЦФ
0
Safa Kinali
ЦФ
50
Kerem Baykuş
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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