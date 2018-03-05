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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Бешикташ
Трабзонспор - Бешикташ: обзор матча 05 марта 2018
Трабзонспор
05.03.2018, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
71'
Р. Бабел
78'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Бешикташ
78'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бабел
Пас отдал
А. Негредо
71'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Пас отдал
А. Негредо
44'
Желтая карточка
Д. Ленс
Желтая карточка
Т. Губочан
27'
1'
Желтая карточка
Д. Тошич
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Трабзонспор
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-5-1
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
15
Губочан
57
Новак
7
Соса
33
Куцка
5
Йокушлу
33
Омюр
10
Шахан
14
Н'Дойе
3-1-3-1-2
31
Фабри
3
Адриано
6
Тошич
77
Генюл
17
Медель
17
Ленс
13
Хатчинсон
30
Арслан
94
Талиска
8
Бабел
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
97
Юсуф Языджи
АП
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
12
Огений Онази
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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