Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Удинезе» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.80

13 декабря 2025 9:19
Удинезе - Наполи
14 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
«Наполи» с форой (–1)
Сделать ставку

14 декабря на стадионе «Фриули» состоится матч 15 тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Наполи». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева располагаются в середине таблицы и пытаются стабилизировать результаты, тогда как гости ведут борьбу за чемпионство. Статистика очных встреч и текущая форма соперников позволяют ожидать насыщенный и напряженный матч.

«Удинезе»

После 14 туров «Удинезе» занимает 11 место с 18 очками. Команда нестабильна: победы чередуются с поражениями, а оборона регулярно допускает ошибки. В последних матчах коллектив действует смелее впереди, забив 9 голов за 5 игр, однако при этом пропустил столько же. Домашний фактор остается важным аргументом, тем более что «Удинезе» традиционно находит путь к воротам «Наполи».

«Наполи»

Гости идут вторыми в таблице, имея 31 очко, и демонстрируют уверенный ход по дистанции. «Наполи» победил в трех последних матчах лиги, отличается сбалансированной игрой и более надежной обороной. Команда стабильно забивает, пусть и без высокой результативности, а в очных встречах с «Удинезе» не проигрывает уже много лет, что подчеркивает ее статус фаворита.

Факты о командах

«Удинезе»

  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
  • Забивает «Наполи» в 7 последних очных встречах

«Наполи»

  • Не проигрывает «Удинезе» в 19 последних матчах
  • Забивает этому сопернику в 23 матчах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола
  • Побеждает в 3 последних турах Серии А

Личные встречи
13% (5)
32% (12)
55% (21)
42
Забитых мячей
77
1.11
В среднем за матч
2.03
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
1 : 1
09.02.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
1 : 3
14.12.2024
Наполи
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1 : 1
06.05.2024
Наполи
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
4 : 1
27.09.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 1
04.05.2023
Наполи
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3 : 2
12.11.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
2 : 1
19.03.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 4
20.09.2021
Наполи
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
5 : 1
11.05.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 2
10.01.2021
Наполи
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
2 : 1
19.07.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 1
07.12.2019
Наполи
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
4 : 2
17.03.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0 : 3
20.10.2018
Наполи
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
4 : 2
18.04.2018
Удинезе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
1 : 0
19.12.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 1
26.11.2017
Наполи
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
3 : 0
15.04.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
1 : 2
19.11.2016
Наполи
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 1
03.04.2016
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
08.11.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3 : 1
08.02.2015
Удинезе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2 : 2
22.01.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
21.09.2014
Наполи
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1 : 1
19.04.2014
Наполи
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
3 : 3
07.12.2013
Удинезе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
0 : 0
25.02.2013
Наполи
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
2 : 1
07.10.2012
Удинезе
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2 : 2
18.03.2012
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2 : 0
26.10.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 33 тур
Наполи
1 : 2
17.04.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
3 : 1
28.11.2010
Наполи
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 1
07.02.2010
Наполи
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
0 : 0
19.09.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
2 : 2
31.01.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
0 : 0
21.09.2008
Наполи
Италия. Серия А, 21 тур
Наполи
3 : 1
02.02.2008
Удинезе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
0 : 5
02.09.2007
Наполи
Показать все

Прогноз на матч «Удинезе» – «Наполи»

«Удинезе» способен навязать борьбу за счет активности в атаке, но оборонительные проблемы делают команду уязвимой против соперника такого уровня. «Наполи» выглядит более собранным и стабильно набирает очки, особенно в матчах против этого оппонента. С учетом статистики личных встреч и текущей формы гостей наиболее логичным выглядит вариант с преимуществом «Наполи», при этом хозяева имеют шансы отличиться.

Рекомендованные ставки

  • «Наполи» с форой (–1) – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
«Наполи» с форой (–1)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Наполи Удинезе
Другие прогнозы
14.12.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава - Рух
Победа «Руха»
14.12.2025
16:00
1.66
Испания. Примера, 16 тур
Севилья - Овьедо
Тотал матча меньше 2,5 голов
14.12.2025
16:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс - Фейеноорд
Обе забьют — да
14.12.2025
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.80
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе - Наполи
«Наполи» с форой (–1)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 