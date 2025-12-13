14 декабря на стадионе «Фриули» состоится матч 15 тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Наполи». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева располагаются в середине таблицы и пытаются стабилизировать результаты, тогда как гости ведут борьбу за чемпионство. Статистика очных встреч и текущая форма соперников позволяют ожидать насыщенный и напряженный матч.

«Удинезе»

После 14 туров «Удинезе» занимает 11 место с 18 очками. Команда нестабильна: победы чередуются с поражениями, а оборона регулярно допускает ошибки. В последних матчах коллектив действует смелее впереди, забив 9 голов за 5 игр, однако при этом пропустил столько же. Домашний фактор остается важным аргументом, тем более что «Удинезе» традиционно находит путь к воротам «Наполи».

«Наполи»

Гости идут вторыми в таблице, имея 31 очко, и демонстрируют уверенный ход по дистанции. «Наполи» победил в трех последних матчах лиги, отличается сбалансированной игрой и более надежной обороной. Команда стабильно забивает, пусть и без высокой результативности, а в очных встречах с «Удинезе» не проигрывает уже много лет, что подчеркивает ее статус фаворита.

Факты о командах

«Удинезе»

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Забивает «Наполи» в 7 последних очных встречах

«Наполи»