14 декабря на стадионе «Фриули» состоится матч 15 тура Серии А, в котором «Удинезе» примет «Наполи». Команды подходят к игре с разными задачами: хозяева располагаются в середине таблицы и пытаются стабилизировать результаты, тогда как гости ведут борьбу за чемпионство. Статистика очных встреч и текущая форма соперников позволяют ожидать насыщенный и напряженный матч.
«Удинезе»
После 14 туров «Удинезе» занимает 11 место с 18 очками. Команда нестабильна: победы чередуются с поражениями, а оборона регулярно допускает ошибки. В последних матчах коллектив действует смелее впереди, забив 9 голов за 5 игр, однако при этом пропустил столько же. Домашний фактор остается важным аргументом, тем более что «Удинезе» традиционно находит путь к воротам «Наполи».
«Наполи»
Гости идут вторыми в таблице, имея 31 очко, и демонстрируют уверенный ход по дистанции. «Наполи» победил в трех последних матчах лиги, отличается сбалансированной игрой и более надежной обороной. Команда стабильно забивает, пусть и без высокой результативности, а в очных встречах с «Удинезе» не проигрывает уже много лет, что подчеркивает ее статус фаворита.
Факты о командах
«Удинезе»
- Пропускает в 5 из 7 последних матчей
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч
- Забивает «Наполи» в 7 последних очных встречах
«Наполи»
- Не проигрывает «Удинезе» в 19 последних матчах
- Забивает этому сопернику в 23 матчах подряд
- В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола
- Побеждает в 3 последних турах Серии А