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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 28 ноября 2010
Удинезе
28.11.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
16'
А. Ди Натале (П)
45'
А. Ди Натале
57'
А. Ди Натале
58'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
Желтая карточка
М. Домицци
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
Н. Думитру
️️️️
Ф. Сантакроче
Замена
Х. Денис
️️️️
А. Ди Натале
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
Р. Маиелло
️️️️
М. Пациенца
Пенальти не реализован!
М. Гамшик
ГОЛ! 3:1!
М. Гамшик
ГОЛ! 3:0!
А. Ди Натале
Замена
Л. Витале
️️️️
А. Доссена
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
К. Маджо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ди Натале
16'
15'
Желтая карточка
М. Де Санктис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
6
Домицци
25
Сапата
4
Бенатиа
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
3
Пинци
7
Армеро
10
Ди Натале
4
Санчес
3-5-2
16
Де Санктис
27
Сантакроче
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
3
Доссена
22
Лавесси
10
Кавани
10
Ди Натале
19
Денис
19
Денис
10
Ди Натале
3
Доссена
3
Витале
3
Витале
3
Доссена
24
Пациенца
8
Маиелло
8
Маиелло
24
Пациенца
27
Сантакроче
12
Думитру
12
Думитру
27
Сантакроче
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Удинезе - Наполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Удинезе Арена
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