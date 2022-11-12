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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 12 ноября 2022
Наполи
12.11.2022, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
15'
В. Осимхен
31'
П. Зелински
58'
Э. Эльмас
79'
И. Несторовски
82'
Л. Самарджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Удинезе
84'
Желтая карточка
Э. Эбосс
82'
ГОЛ! 3:2!
Л. Самарджич
79'
ГОЛ! 3:1!
И. Несторовски
Пас отдал
И. Саксесс
Желтая карточка
М. Руй
78'
71'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Бету
71'
Замена
М. Яяло
️️️️
Уолес
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
67'
Замена
Л. Эстигард
️️️️
Жуан
60'
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
60'
ГОЛ! 3:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Ф. Ангисса
58'
57'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Т. Арслан
Замена
М. Руй
️️️️
М. Оливера
46'
37'
Желтая карточка
Р. Перейра
ГОЛ! 2:0!
П. Зелински
Пас отдал
И. Лосано
31'
27'
Желтая карточка
Уолес
26'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ж. Деулофеу
Желтая карточка
Жуан
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Э. Эльмас
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
15
Жуан
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
99
Эльмас
11
Лосано
45
Осимхен
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
3
Эхизибуе
18
Перес
15
Бийол
77
Эбосс
15
Уолес
4
Ловрич
30
Арслан
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
17
Оливера
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
17
Оливера
15
Жуан
5
Эстигард
5
Эстигард
15
Жуан
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
15
Уолес
18
Яяло
18
Яяло
15
Уолес
30
Арслан
10
Самарджич
10
Самарджич
30
Арслан
10
Деулофеу
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Деулофеу
23
Бету
90
Несторовски
90
Несторовски
23
Бету
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
98
Карим Зедадка
ЛВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Наполи - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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