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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 17 апреля 2011
Наполи
17.04.2011, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 2
Завершен
Удинезе
90+4'
Д. Маскара
55'
Г. Инлер
61'
Х. Денис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
ГОЛ! 1:2!
Д. Маскара
Пас отдал
Э. Кавани
+4
+2
Замена
Г. Анджелла
️️️️
П. Армеро
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
Красная карточка
М. Домицци
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
А. Кода
️️️️
Д. Паскуале
Замена
К. Лукарелли
️️️️
А. Доссена
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
Э. Лавесси
Замена
Д. Маскара
️️️️
Х. Йебда
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 0:2!
Х. Денис
Пас отдал
П. Армеро
ГОЛ! 0:1!
Г. Инлер
Желтая карточка
М. Пациенца
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
М. Исла
Травма
М. Исла
13'
Желтая карточка
К. Асамоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Виктор Руис
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
(К)
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
27
Квадво Асамоа
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
4
Руис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
3
Доссена
24
Пациенца
8
Йебда
17
Гамшик
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
3-2-3-1-1
1
Ханданович
22
Исла
6
Домицци
25
Сапата
4
Бенатиа
26
Паскуале
3
Пинци
88
Инлер
7
Армеро
27
Асамоа
19
Денис
24
Пациенца
5
Гаргано
5
Гаргано
24
Пациенца
8
Йебда
25
Маскара
25
Маскара
8
Йебда
3
Доссена
99
Лукарелли
99
Лукарелли
3
Доссена
22
Исла
7
Куадрадо
7
Куадрадо
22
Исла
7
Армеро
33
Анджелла
33
Анджелла
7
Армеро
26
Паскуале
35
Кода
35
Кода
26
Паскуале
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Эмануэле Беларди
ВР
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Наполи - Удинезе
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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