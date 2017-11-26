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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 26 ноября 2017
Удинезе
26.11.2017, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
33'
Жоржиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
Желтая карточка
С. Видмер
89'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
72'
Желтая карточка
А. Аднан
65'
Желтая карточка
С. Перица
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:1!
Жоржиньо
27'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Данило
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Андрия Балич
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Скуффет
33
Анджелла
33
Самир
5
Данило
6
Аднан
30
Видмер
14
Балич
42
Фофана
7
Де Пауль
72
Барак
18
Перица
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
21
Кирикеш
3
Кулибали
11
Маджо
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
61
Давиде Борселлини
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Наполи
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
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