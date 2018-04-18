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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 18 апреля 2018
Наполи
18.04.2018, среда, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 2
Завершен
Удинезе
45+2'
Л. Инсинье
64'
Р. Альбиоль
70'
А. Милик
75'
Л. Тонелли
41'
Я. Янкто
55'
С. Ингелссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
Желтая карточка
М. Руй
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
А. Аднан
ГОЛ! 4:2!
Л. Тонелли
Пас отдал
Х. Кальехон
75'
ГОЛ! 3:2!
А. Милик
70'
ГОЛ! 2:2!
Р. Альбиоль
Пас отдал
Х. Кальехон
64'
55'
ГОЛ! 1:2!
С. Ингелссон
Пас отдал
Ф. Дзампано
ГОЛ! 1:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
П. Зелински
45'
+2
41'
ГОЛ! 0:1!
Я. Янкто
35'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
7
Франческо Дзампано
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
72
Антонин Барак
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
6
Мариу Руй
39
Альбиоль
26
Тонелли
4
Хюсай
24
Диавара
7
Зелински
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
30
Милик
3-2-2-2-1
1
Биццарри
3
Пеццелла
33
Самир
5
Данило
7
Дзампано
17
Нуйтинк
14
Балич
21
Янкто
6
Ингелссон
72
Барак
18
Перица
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Симоне Скуффет
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
42
Секо Фофана
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
27
Симоне Понтиссо
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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