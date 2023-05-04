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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 04 мая 2023
Удинезе
04.05.2023, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
13'
З. Ловрич
52'
В. Осимхен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Наполи
85'
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Ф. Товен
️️️️
Л. Самарджич
82'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
82'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
78'
Замена
М. Зеегелар
️️️️
И. Удогие
74'
64'
Замена
П. Зелински
️️️️
Т. Н'Домбеле
52'
ГОЛ! 1:1!
В. Осимхен
Желтая карточка
К. Эхизибуе
17'
ГОЛ! 1:0!
З. Ловрич
Пас отдал
И. Удогие
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Вивальду
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
3
Эхизибуе
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
90
Несторовски
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
22
Н'Домбеле
99
Эльмас
7
Кварацхелия
45
Осимхен
13
Удогие
4
Зеегелар
4
Зеегелар
13
Удогие
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
10
Самарджич
10
Товен
10
Товен
10
Самарджич
22
Н'Домбеле
20
Зелински
20
Зелински
22
Н'Домбеле
7
Кварацхелия
11
Лосано
11
Лосано
7
Кварацхелия
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
9
Вивальду
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
9
Вивальду
ЦФ
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Удинезе - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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