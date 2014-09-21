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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 21 сентября 2014
Удинезе
21.09.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
71'
Данило
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
89'
Желтая карточка
Х. Кальехон
85'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
82'
74'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Р. Инсинье
72'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Мичу
ГОЛ! 1:0!
Данило
Пас отдал
А. Ди Натале
71'
Замена
С. Теро
️️️️
Б. Фернандеш
70'
63'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
К. Суньига
53'
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Б. Фернандеш
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Иван Пирис
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ОП
25
Аллан
ЦП
8
Гильерме
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
33
Панайотис Коне
ПВ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
94
Роберто Инсинье
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ОП
5
Давид Лопес
ОП
25
Мичу
ЦП
18
Камило Суньига
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Карнезис
4
Пирис
28
Арто
5
Данило
30
Видмер
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
8
Гильерме
8
Фернандеш
33
Коне
10
Ди Натале
4-2-3-1
1
Кабрал
11
Маджо
3
Кулибали
39
Альбиоль
3
Бритос
5
Гаргано
5
Лопес
18
Суньига
25
Мичу
94
Инсинье
9
Игуаин
8
Фернандеш
77
Теро
77
Теро
8
Фернандеш
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
94
Инсинье
18
Де Гузман
18
Де Гузман
94
Инсинье
25
Мичу
10
Мертенс
10
Мертенс
25
Мичу
18
Суньига
7
Кальехон
7
Кальехон
18
Суньига
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
5
Мелькер Хальберг
ПП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Удинезе - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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