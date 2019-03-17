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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 17 марта 2019
Наполи
17.03.2019, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
4 : 2
Завершен
Удинезе
17'
А. Юнес
26'
Х. Кальехон
57'
А. Милик
69'
Д. Мертенс
30'
К. Ласанья
36'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
ГОЛ! 4:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Аллан
69'
ГОЛ! 3:2!
А. Милик
Пас отдал
Х. Кальехон
57'
36'
ГОЛ! 2:2!
С. Фофана
Пас отдал
Х. тер Авест
30'
ГОЛ! 2:1!
К. Ласанья
Пас отдал
С. Фофана
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Юнес
Пас отдал
Д. Мертенс
17'
13'
Желтая карточка
Сандро
Желтая карточка
П. Зелински
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
30
Сандро
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-2-1-3
1
Оспина
13
Гулам
52
Максимович
24
Малку
3
Кулибали
7
Зелински
25
Аллан
8
Юнес
30
Милик
7
Кальехон
10
Мертенс
3-5-1-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
5
тер Авест
4
Зеегелар
42
Фофана
7
Де Пауль
8
Мандрагора
30
Сандро
17
Стригер Ларсен
23
Пуссетто
15
Ласанья
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
90
Симоне Верди
АП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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