Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 19 декабря 2017
Наполи
19.12.2017, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Удинезе
71'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Наполи - Удинезе
ГОЛ! 1:0!
Л. Инсинье
Пас отдал
Д. Мертенс
71'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
10
Ридер
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Удинезе
1
Альбано Биццарри
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Эвандро
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-4-1-1
55
Сепе
11
Маджо
52
Максимович
3
Кулибали
4
Хюсай
26
Рог
21
Жоржиньо
7
Зелински
15
Джаккерини
96
Унас
7
Кальехон
3-4-2
1
Скуффет
3
Пеццелла
5
Данило
17
Нуйтинк
14
Балич
20
Халлфредссон
17
Стригер Ларсен
21
Янкто
11
Байич
10
Ридер
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Альбано Биццарри
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Эвандро
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
1
Альбано Биццарри
ВР
61
Давиде Борселлини
ВР
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Эвандро
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Макси Лопес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Удинезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Удинезе
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+