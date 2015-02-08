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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 08 февраля 2015
Наполи
08.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
8'
Д. Мертенс
21'
М. Габбиадини
59'
С. Теро (АГ)
27'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
87'
Замена
Г. Силва
️️️️
С. Теро
85'
Желтая карточка
Т. Арто
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Гаргано
82'
Желтая карточка
Г. Игуаин
81'
78'
Замена
С. Перица
️️️️
Б. Фернандеш
69'
Желтая карточка
Д. Паскуале
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Мертенс
67'
63'
Замена
Р. Агирре
️️️️
М. Хальберг
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
С. Теро
59'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Габбиадини
55'
Желтая карточка
Д. Мертенс
39'
27'
ГОЛ! 2:1!
С. Теро
Пас отдал
Аллан
ГОЛ! 2:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
М. Гамшик
21'
11'
Желтая карточка
Аллан
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Г. Игуаин
8'
1'
Желтая карточка
М. Хальберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
5
Мелькер Хальберг
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
16
Жадсон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
3-4-3
1
Кабрал
13
Гулам
3
Бритос
39
Альбиоль
5
Гаргано
17
Гамшик
88
Инлер
11
Маджо
9
Игуаин
11
Габбиадини
10
Мертенс
3-2-3-1-1
1
Карнезис
4
Пирис
28
Арто
5
Данило
30
Видмер
26
Паскуале
5
Хальберг
25
Аллан
8
Гильерме
8
Фернандеш
77
Теро
5
Гаргано
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
5
Гаргано
10
Мертенс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
10
Мертенс
11
Габбиадини
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Габбиадини
77
Теро
11
Силва
11
Силва
77
Теро
8
Фернандеш
18
Перица
18
Перица
8
Фернандеш
5
Хальберг
17
Агирре
17
Агирре
5
Хальберг
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
16
Жадсон
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Наполи - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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