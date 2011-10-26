Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 26 октября 2011
Наполи
26.10.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
20'
Э. Лавесси
44'
К. Маджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
+1
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
Д. Маскара
️️️️
А. Доссена
Замена
А. Абди
️️️️
Д. Баста
Замена
К. Суньига
️️️️
Б. Джемаили
Замена
М. Сантана
️️️️
М. Гамшик
Замена
Нейтон
️️️️
К. Асамоа
Замена
Д. Фаббрини
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
Г. Торже
ГОЛ! 2:0!
К. Маджо
Пас отдал
Б. Джемаили
Желтая карточка
К. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
Э. Лавесси
Пас отдал
Э. Кавани
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
11
Марио Сантана
ЛП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
6
Ароника
14
Кампаньяро
3
Доссена
17
Гамшик
21
Джемаили
88
Инлер
11
Маджо
22
Лавесси
10
Кавани
4-5-1
1
Ханданович
46
Ферронетти
5
Данило
4
Бенатиа
8
Баста
27
Асамоа
3
Пинци
8
Торже
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
9
Флоро Флорес
21
Джемаили
18
Суньига
18
Суньига
21
Джемаили
17
Гамшик
11
Сантана
11
Сантана
17
Гамшик
3
Доссена
25
Маскара
25
Маскара
3
Доссена
27
Асамоа
19
Нейтон
19
Нейтон
27
Асамоа
8
Баста
22
Абди
22
Абди
8
Баста
8
Торже
31
Фаббрини
31
Фаббрини
8
Торже
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Наполи - Удинезе
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Удинезе
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+