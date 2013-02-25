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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 25 февраля 2013
Удинезе
25.02.2013, понедельник, 22:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
89'
Замена
К. Суньига
️️️️
Д. Место
85'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
П. Каннаваро
81'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Замена
Майкосуэл
️️️️
А. Ди Натале
78'
67'
Желтая карточка
В. Бехрами
65'
Желтая карточка
П. Армеро
62'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Инлер
Замена
Т. Арто
️️️️
М. Бенатиа
28'
19'
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
Р. Перейра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛП
25
Аллан
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ОП
37
Роберто Перейра
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
27
Джандоменико Место
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Наполи
42
Диаманте Криспино
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-2-2-1-2
93
Паделли
5
Данило
6
Домицци
4
Бенатиа
25
Аллан
7
Агьеманг-Баду
26
Паскуале
8
Баста
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Муриэль
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
3
Бритос
27
Место
17
Гамшик
88
Инлер
85
Бехрами
7
Армеро
10
Инсинье
10
Кавани
4
Бенатиа
28
Арто
28
Арто
4
Бенатиа
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
10
Ди Натале
27
Место
18
Суньига
18
Суньига
27
Место
28
Каннаваро
21
Джемаили
21
Джемаили
28
Каннаваро
88
Инлер
21
Пандев
21
Пандев
88
Инлер
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
42
Диаманте Криспино
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
92
Матиас Кампос
ЦП
93
Войцех Павловски
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Остались в запасе
42
Диаманте Криспино
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Удинезе - Наполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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