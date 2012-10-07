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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 07 октября 2012
Наполи
07.10.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
30'
М. Гамшик
45+1'
Г. Пандев
42'
Д. Пинци
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Гамшик
87'
85'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Р. Перейра
Желтая карточка
К. Маджо
82'
79'
Замена
П. Баррето
️️️️
А. Ди Натале
78'
Желтая карточка
М. Бенатиа
74'
Желтая карточка
Майкосуэл
70'
Желтая карточка
Данило
67'
Замена
М. Ранеги
️️️️
Д. Пинци
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
55'
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
Пас отдал
Г. Инлер
45'
+1
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пинци
Пас отдал
Майкосуэл
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
30'
Желтая карточка
М. Гамшик
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Удинезе
40
Алессандро Фаваро
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
5
Гамберини
6
Фернандес
14
Кампаньяро
18
Суньига
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
11
Маджо
21
Пандев
10
Кавани
3-4-1-2
23
Бркич
4
Бенатиа
5
Данило
6
Домицци
3
Пинци
25
Аллан
10
Лаццари
26
Паскуале
37
Перейра
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
17
Гамшик
21
Джемаили
21
Джемаили
17
Гамшик
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
37
Перейра
19
Фараони
19
Фараони
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Баррето
10
Баррето
10
Ди Натале
3
Пинци
13
Ранеги
13
Ранеги
3
Пинци
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
40
Алессандро Фаваро
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
40
Алессандро Фаваро
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Виллианс
ОП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Наполи - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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