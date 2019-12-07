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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 07 декабря 2019
Удинезе
07.12.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
32'
К. Ласанья
69'
П. Зелински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
90'
+1
Желтая карточка
М. Руй
Замена
Р. Бекао
️️️️
К. Ласанья
90'
Замена
А. Барак
️️️️
Р. Де Пауль
84'
Желтая карточка
С. Окака-Чука
82'
80'
Красная карточка
Н. Максимович
79'
Желтая карточка
Н. Максимович
Замена
И. Пуссетто
️️️️
Х. тер Авест
74'
69'
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
Пас отдал
Д. Мертенс
62'
Замена
А. Юнес
️️️️
И. Лосано
Желтая карточка
С. Фофана
60'
46'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Л. Инсинье
36'
Желтая карточка
Х. Кальехон
35'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
Р. Де Пауль
34'
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
Пас отдал
С. Фофана
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
42
Секо Фофана
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
72
Антонин Барак
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Амин Юнес
АП
18
Леандриньо
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-4-2
1
Муссо
5
тер Авест
87
Де Майо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
42
Фофана
7
Де Пауль
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
15
Ласанья
77
Окака-Чука
4-2-1-3
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Зелински
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
11
Лосано
15
Ласанья
50
Бекао
50
Бекао
15
Ласанья
7
Де Пауль
72
Барак
72
Барак
7
Де Пауль
5
тер Авест
23
Пуссетто
23
Пуссетто
5
тер Авест
11
Лосано
8
Юнес
8
Юнес
11
Лосано
10
Инсинье
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Инсинье
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Удинезе - Наполи
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
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