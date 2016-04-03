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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 03 апреля 2016
Удинезе
03.04.2016, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
14'
Б. Фернандеш (П)
45+1'
Б. Фернандеш
57'
С. Теро
24'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
Замена
С. Перица
️️️️
С. Теро
84'
83'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
С. Видмер
80'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
79'
Замена
И. Пирис
️️️️
П. Армеро
75'
75'
Вторая желтая
Г. Игуаин
74'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Жоржиньо
72'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Инсинье
Замена
Ридер
️️️️
Д. Сапата
64'
62'
Желтая карточка
Жоржиньо
61'
Желтая карточка
Г. Игуаин
58'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ! 3:1!
С. Теро
Пас отдал
С. Видмер
57'
ГОЛ! 2:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Сапата
45'
+1
Желтая карточка
З. Кузманович
39'
Пенальти не реализован!
Б. Фернандеш
26'
25'
Желтая карточка
Ф. Гулам
24'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Т. Арто
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Фернандеш
14'
13'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Наполи
22
Габриэл
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
28
Арто
5
Данило
27
Фелипе
30
Видмер
7
Армеро
7
Агьеманг-Баду
8
Кузманович
8
Фернандеш
91
Сапата
77
Теро
4-3-1-2
22
Габриэл
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
25
Аллан
17
Гамшик
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
7
Армеро
4
Пирис
4
Пирис
7
Армеро
77
Теро
18
Перица
18
Перица
77
Теро
91
Сапата
10
Ридер
10
Ридер
91
Сапата
21
Жоржиньо
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
21
Жоржиньо
10
Инсинье
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
6
Али Аднан
ЛЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
25
Гаспар Иньигес
ЦП
1
Алекс Мерет
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Пепе Рейна
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Удинезе - Наполи
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
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