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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 19 апреля 2014
Удинезе
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
54'
Б. Фернандеш
39'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
89'
Вторая желтая
Ф. Фернандес
Замена
С. Видмер
️️️️
Л. Муриэль
86'
Замена
Д. Баста
️️️️
Т. Арто
80'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Д. Пинци
78'
76'
Желтая карточка
Жоржиньо
74'
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Бехрами
66'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Сапата
65'
Желтая карточка
В. Бехрами
ГОЛ! 1:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Пинци
54'
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Сапата
Желтая карточка
Р. Перейра
37'
20'
Желтая карточка
Ф. Фернандес
Желтая карточка
Д. Пинци
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
5
Налдо
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Наполи
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-2-1
1
Скуффет
11
Силва
5
Данило
6
Домицци
28
Арто
25
Аллан
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Муриэль
4-3-1-2
25
Рейна
15
Ревейер
6
Фернандес
3
Энрике
13
Гулам
88
Инлер
85
Бехрами
17
Гамшик
10
Инсинье
91
Сапата
7
Кальехон
28
Арто
8
Баста
8
Баста
28
Арто
10
Муриэль
30
Видмер
30
Видмер
10
Муриэль
3
Пинци
11
Лопес
11
Лопес
3
Пинци
85
Бехрами
39
Альбиоль
39
Альбиоль
85
Бехрами
85
Бехрами
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
85
Бехрами
91
Сапата
21
Пандев
21
Пандев
91
Сапата
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
5
Налдо
ЦЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
5
Налдо
ЦЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
Остались в запасе
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Удинезе - Наполи
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Удинезе Арена
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