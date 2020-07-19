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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 19 июля 2020
Наполи
19.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Удинезе
31'
А. Милик
90+5'
М. Политано
22'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
ГОЛ! 2:1!
М. Политано
Пас отдал
Э. Хюсай
90'
+5
Желтая карточка
Д. Демме
90'
+3
90'
+2
Замена
К. Сема
️️️️
К. Ласанья
89'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Уолес
88'
Желтая карточка
Уолес
82'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. Зеегелар
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
80'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
80'
Желтая карточка
К. Кулибали
78'
Замена
Д. Демме
️️️️
С. Лоботка
71'
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кальехон
71'
Желтая карточка
А. Милик
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Руис
31'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
Р. Де Пауль
14'
Желтая карточка
Р. Бекао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
15
Уолес
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
44
Манолас
3
Кулибали
4
Хюсай
8
Руис
68
Лоботка
7
Зелински
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-4-2
1
Муссо
50
Бекао
87
Де Майо
17
Нуйтинк
4
Зеегелар
7
Де Пауль
15
Уолес
42
Фофана
17
Стригер Ларсен
90
Несторовски
15
Ласанья
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
68
Лоботка
6
Демме
6
Демме
68
Лоботка
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
7
Кальехон
21
Политано
21
Политано
7
Кальехон
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
15
Ласанья
12
Сема
12
Сема
15
Ласанья
15
Уолес
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
15
Уолес
4
Зеегелар
5
тер Авест
5
тер Авест
4
Зеегелар
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
33
Самир
ЦЗ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Остались в запасе
63
Франческо Маццоло
ЦЗ
65
Энрико Овизак
ЦП
61
Марко Балларини
ЦП
20
Мартин Палумбо
ЦП
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
33
Самир
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Наполи - Удинезе
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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