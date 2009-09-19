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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Удинезе
Наполи - Удинезе: обзор матча 19 сентября 2009
Наполи
19.09.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Удинезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Удинезе
Желтая карточка
С. Ханданович
Замена
Д. Грава
️️️️
Х. Датоло
Замена
Б. Корради
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Пепе
Замена
Э. Хоффер
️️️️
Ф. Сантакроче
Замена
Ф. Лоди
️️️️
К. Сапата
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Замена
П. Каннаваро
️️️️
Л. Ринаудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
23
Хесус Датоло
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Бернардо Корради
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
33
Ринаудо
15
Контини
27
Сантакроче
23
Датоло
17
Гамшик
8
Чигарини
5
Гаргано
18
Суньига
27
Квальярелла
22
Лавесси
3-2-3-2
1
Ханданович
6
Домицци
35
Кода
25
Сапата
22
Исла
3
Лукович
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
33
Ринаудо
28
Каннаваро
28
Каннаваро
33
Ринаудо
23
Датоло
2
Грава
2
Грава
23
Датоло
27
Сантакроче
27
Хоффер
27
Хоффер
27
Сантакроче
25
Сапата
10
Лоди
10
Лоди
25
Сапата
3
Пепе
4
Санчес
4
Санчес
3
Пепе
9
Флоро Флорес
9
Корради
9
Корради
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Наполи
Удинезе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
54
Мариано Больячино
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Наполи - Удинезе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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