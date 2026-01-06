7 января в 21 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет «Лидс». Команды находятся в разных частях таблицы, но подходят к матчу с сериями, которые делают встречу потенциально напряженной. «Ньюкасл» стабилен дома и регулярно набирает очки, тогда как «Лидс» старается удержаться подальше от зоны вылета, делая акцент на организованную игру.
«Ньюкасл»
После 20 туров «Ньюкасл» набрал 29 очков и занимает 9 место. Команда не проигрывает дома уже в 11 матчах подряд, что делает фактор своего поля одним из ключевых. В последних пяти играх «сороки» забили 9 голов, в среднем 1.80 за матч, но при этом пропускали в 12 из 14 последних встреч. Победа над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 показала, что команда способна играть более строго в обороне, особенно против соперников своего уровня.
«Лидс»
«Лидс» располагается на 16 месте с 22 очками и подходит к матчу с серией из трех ничьих подряд. Команда забивает регулярно – в 9 из 11 последних матчей, а средний показатель за последние пять игр составляет 1.40 гола. При этом оборона не отличается надежностью: «Лидс» пропускает в 16 из 18 последних матчей, хотя на коротком отрезке выглядит собраннее и пропускает в среднем 0.80 мяча за игру.
Факты о командах
«Ньюкасл»
- Не проигрывает дома в 11 матчах подряд
- Забивает в среднем 1.80 гола за последние 5 игр
- Пропускает в 12 из 14 последних матчей
- 3 последних домашних матча без поражений
«Лидс»
- Играет вничью в 3 последних матчах
- Забивает в 9 из 11 последних встреч
- Пропускает в 16 из 18 последних матчей
- В среднем 1.40 гола за последние 5 игр
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Лидс»
Домашняя стабильность «Ньюкасла» и более высокий атакующий потенциал делают хозяев фаворитами. «Лидс» способен навязать борьбу и создать моменты, но длительное давление на своем поле «Ньюкасл» обычно выдерживает лучше. При текущих вводных хозяева имеют хорошие шансы взять три очка, контролируя ход встречи.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.67
- Индивидуальный тотал «Лидса» меньше 1.5 – коэффициент 1.80