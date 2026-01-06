Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ньюкасл» – «Лидс»: прогноз и ставки на матч 7 января 2026 с коэффициентом 1.67

06 января 2026 9:00
Ньюкасл - Лидс
07 янв. 2026, среда 23:15 | Англия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку

7 января в 21 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет «Лидс». Команды находятся в разных частях таблицы, но подходят к матчу с сериями, которые делают встречу потенциально напряженной. «Ньюкасл» стабилен дома и регулярно набирает очки, тогда как «Лидс» старается удержаться подальше от зоны вылета, делая акцент на организованную игру.

«Ньюкасл»

После 20 туров «Ньюкасл» набрал 29 очков и занимает 9 место. Команда не проигрывает дома уже в 11 матчах подряд, что делает фактор своего поля одним из ключевых. В последних пяти играх «сороки» забили 9 голов, в среднем 1.80 за матч, но при этом пропускали в 12 из 14 последних встреч. Победа над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 показала, что команда способна играть более строго в обороне, особенно против соперников своего уровня.

«Лидс»

«Лидс» располагается на 16 месте с 22 очками и подходит к матчу с серией из трех ничьих подряд. Команда забивает регулярно – в 9 из 11 последних матчей, а средний показатель за последние пять игр составляет 1.40 гола. При этом оборона не отличается надежностью: «Лидс» пропускает в 16 из 18 последних матчей, хотя на коротком отрезке выглядит собраннее и пропускает в среднем 0.80 мяча за игру.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • Не проигрывает дома в 11 матчах подряд
  • Забивает в среднем 1.80 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей
  • 3 последних домашних матча без поражений

«Лидс»

  • Играет вничью в 3 последних матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних встреч
  • Пропускает в 16 из 18 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за последние 5 игр

Личные встречи
36% (4)
45% (5)
18% (2)
16
Забитых мячей
14
1.45
В среднем за матч
1.27
4:3
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл
4 : 3
07.01.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Лидс
0 : 0
30.08.2025
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Лидс
2 : 2
13.05.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл
0 : 0
31.12.2022
Лидс
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
0 : 1
22.01.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ньюкасл
1 : 1
17.09.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл
1 : 2
26.01.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лидс
5 : 2
16.12.2020
Ньюкасл
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ньюкасл
1 : 1
14.04.2017
Лидс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 2
20.11.2016
Ньюкасл
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
Ньюкасл
2 : 0
25.09.2013
Лидс
Показать все

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Лидс»

Домашняя стабильность «Ньюкасла» и более высокий атакующий потенциал делают хозяев фаворитами. «Лидс» способен навязать борьбу и создать моменты, но длительное давление на своем поле «Ньюкасл» обычно выдерживает лучше. При текущих вводных хозяева имеют хорошие шансы взять три очка, контролируя ход встречи.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ньюкасла» – коэффициент 1.67
  • Индивидуальный тотал «Лидса» меньше 1.5 – коэффициент 1.80

1.67
Победа «Ньюкасла»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 