7 января в 21 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» примет «Лидс». Команды находятся в разных частях таблицы, но подходят к матчу с сериями, которые делают встречу потенциально напряженной. «Ньюкасл» стабилен дома и регулярно набирает очки, тогда как «Лидс» старается удержаться подальше от зоны вылета, делая акцент на организованную игру.

«Ньюкасл»

После 20 туров «Ньюкасл» набрал 29 очков и занимает 9 место. Команда не проигрывает дома уже в 11 матчах подряд, что делает фактор своего поля одним из ключевых. В последних пяти играх «сороки» забили 9 голов, в среднем 1.80 за матч, но при этом пропускали в 12 из 14 последних встреч. Победа над «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 показала, что команда способна играть более строго в обороне, особенно против соперников своего уровня.

«Лидс»

«Лидс» располагается на 16 месте с 22 очками и подходит к матчу с серией из трех ничьих подряд. Команда забивает регулярно – в 9 из 11 последних матчей, а средний показатель за последние пять игр составляет 1.40 гола. При этом оборона не отличается надежностью: «Лидс» пропускает в 16 из 18 последних матчей, хотя на коротком отрезке выглядит собраннее и пропускает в среднем 0.80 мяча за игру.

Факты о командах

«Ньюкасл»

Не проигрывает дома в 11 матчах подряд

Забивает в среднем 1.80 гола за последние 5 игр

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

3 последних домашних матча без поражений

«Лидс»

Играет вничью в 3 последних матчах

Забивает в 9 из 11 последних встреч

Пропускает в 16 из 18 последних матчей

В среднем 1.40 гола за последние 5 игр

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Лидс»

Домашняя стабильность «Ньюкасла» и более высокий атакующий потенциал делают хозяев фаворитами. «Лидс» способен навязать борьбу и создать моменты, но длительное давление на своем поле «Ньюкасл» обычно выдерживает лучше. При текущих вводных хозяева имеют хорошие шансы взять три очка, контролируя ход встречи.

Рекомендованные ставки