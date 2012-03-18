Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Наполи
Удинезе - Наполи: обзор матча 18 марта 2012
Удинезе
18.03.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
28'
Д. Пинци
52'
А. Ди Натале
81'
Э. Кавани
85'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Наполи
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Замена
Д. Экстранд
️️️️
Р. Перейра
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 2:2!
Э. Кавани
Пас отдал
Б. Джемаили
Желтая карточка
П. Каннаваро
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пенальти не реализован!
Э. Кавани
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
Э. Варгас
️️️️
М. Бритос
Вторая желтая
Д. Фаббрини
Замена
М. Гамшик
️️️️
В. Гаргано
ГОЛ! 2:0!
А. Ди Натале
Желтая карточка
Д. Фаббрини
ГОЛ! 1:0!
Д. Пинци
Пас отдал
Д. Фаббрини
Желтая карточка
А. Кода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-3-1-2
1
Ханданович
26
Паскуале
6
Домицци
5
Данило
35
Кода
27
Асамоа
24
Пациенца
3
Пинци
37
Перейра
10
Ди Натале
31
Фаббрини
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
3
Бритос
14
Кампаньяро
18
Суньига
21
Джемаили
5
Гаргано
88
Инлер
3
Доссена
21
Пандев
10
Кавани
37
Перейра
5
Экстранд
5
Экстранд
37
Перейра
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
5
Гаргано
17
Гамшик
17
Гамшик
5
Гаргано
3
Бритос
11
Варгас
11
Варгас
3
Бритос
Остались в запасе
Удинезе
Наполи
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Удинезе - Наполи
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Наполи
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+